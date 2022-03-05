الوفد الإماراتي يبدي موقفاً من ملعب المدينة الدولي

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وفداً ضم كل من المدير الإداري للمنتخبِ الإماراتي الشقيق (ياسر سالم الساعدي) والمُدرب المساعد للمنتخب (سليم عبدالرحمن)، وصل إلى بغداد، وذلك في زيارةٍ تفقّديةٍ الى مَلعب المدينةِ الدولي الذي سيحتضنُ مواجهةَ مُنتخبنا الوطني وشقيقه الإماراتي التي ستقامُ في الرابع والعشرين من الشهر الحالي ضمن التصفياتِ المُؤهلة لمونديال قطر 2022".وكانَ في استقبالِ الضيوف، وفق البيان، "كلٌ من عضو الاتحاد أحمد الموسوي والأمينِ العامّ محمد فرحان والمُدير الإداري للمُنتخب الوطني غيث مهنا".

وأوضح البيان، أن "الوفد الإماراتي ابدى إعجابه بمَلعبِ المدينةِ الدولي، وبأرضيته الممتازة ومرافقات الملعب بشكلٍ عام، مؤكدين على استحقاقِ العراق وعودته لاحتضانِ المُباريات الدوليّة، وإنهم أول المساهمين في موضوعِ رفع الحظرِ عن الملاعب العراقيّة".

