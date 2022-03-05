انت الان تتابع خبر الحلبوسي يؤكد لوفد كردي ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم السبت، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فاضل ميراني".
وجرى، خلال اللقاء، وفق البيان، "مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والتباحث حول المرحلة المقبلة، والتأكيد على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية".
وجرى، خلال اللقاء، وفق البيان، "مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والتباحث حول المرحلة المقبلة، والتأكيد على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية".