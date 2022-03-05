الحلبوسي يؤكد لوفد كردي ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم السبت، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فاضل ميراني".

وجرى، خلال اللقاء، وفق البيان، "مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والتباحث حول المرحلة المقبلة، والتأكيد على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية".

