لتجاوز الأزمة الاقتصادية.. قضاة العراق يتبرعون لقضاة لبنان

وقال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وفداً قضائياً عراقياً، وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت ضم رئيس الادعاء العام نجم عبدالله وعضو المحكمة الاتحادية العليا حيدر علي نوري ورئيس هيئة الاشراف القضائي مسلم متعب".والتقى الوفد العراقي، بحسب البيان، "وزير العدل اللبناني هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى في لبنان سهيل نديم عبود وعدد من القضاة في لبنان، وتم تسليمهم المبلغ الذي تبرع به القضاة في العراق لزملائهم القضاة في لبنان تضامناً معهم لتجاوز الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني الشقيق".

واعرب وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى في لبنان، عن "شكرهم لهذه المبادرة الاخوية التي تعبر عن عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين".