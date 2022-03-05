الكاظمي: الأمن المائي وتغيرات المناخ يجب أن توضع ضمن استراتيجيات الدول

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن الأمن المائي وتغيرات المناخ يجب أن يوضعا ضمن استراتيجيات الدول.

وفي كلمة رئيس الوزراء التي ألقاها نيابة عنه وزير التخطيط خالد البتال في المؤتمر الدولي الثاني للمياه قال الكاظمي إن "العراق أكثر البلدان تعرضاً لتأثير التغير المناخي"، مبيناً أن"تحسين إدارة الموارد المائية وتقاسمها بشكل منصف يحقق أهداف التنمية المستدامة".



وتابع، "يجب التأكيد على التنسيق بين الدول المتشاطئة لادارة الأزمات وتقاسم الضرر"، مشيراً الى أن "مجلس الوزراء ألف لجنة للإشراف على إعداد وصياغة الورقة الخضراء المتعلقة بالبيئة".

