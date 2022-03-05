انت الان تتابع خبر بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2022/2/26 ولغاية 2022/3/4.