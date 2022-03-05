البيت الابيض: الاتفاق النووي مع ايران قريب

وقال البيت الابيض في بيان، إن "الأولوية لأي اتفاق تكمن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

جاء ذلك بينما كشف كبيرة مبعوثي بريطانيا إلى محادثات إيران النووية الجمعة أن "المباحثات غير المباشرة الجارية بين طهران والولايات المتحدة بهدف إحياء اتفاق عام 2015 النووي تقترب من التوصل إلى اتفاق".



وقالت ستيفاني القاق "إنها وزملاءها من فرنسا وألمانيا سيغادرون إلى بلادهم لإطلاع الوزراء على أحدث التطورات".

يأتي هذا بعد أن كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد اعتبر في وقت سابق الجمعة أن "تعجل" الغرب التوصل إلى اتفاق نووي "لا يعني عدم مراعاة الخطوط الحمراء بالنسبة لطهران" بما في ذلك الضمانات الاقتصادية.

