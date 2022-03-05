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انت الان تتابع خبر النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع ديمبلي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-03-04 | 22:50
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كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن النادي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي من صفوف برشلونة خلال الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، إن "نادي مانشستر يونايتد الانجليزي هو النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي بعد انسحاب يوفينتوس وتشيلسي".
المحرر: سعد أحمد
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