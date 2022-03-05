النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع ديمبلي

وذكرت صحيفة ‏سبورت الإسبانية، إن "نادي مانشستر يونايتد الانجليزي هو النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي بعد انسحاب يوفينتوس وتشيلسي".

محمد يوسف

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