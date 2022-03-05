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النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع ديمبلي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-04 | 22:50

النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع ديمبلي

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن النادي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي من صفوف خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة ‏سبورت الإسبانية، إن "نادي مانشستر يونايتد الانجليزي هو النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي بعد انسحاب يوفينتوس وتشيلسي".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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