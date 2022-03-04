انت الان تتابع خبر الترشيح لرئاسة الجمهورية والاتهامات لكردستان و'دكة الحبيبية' في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = قبل يوم من انعقادها.. جلسة التصويت على اعادة الترشيح للرئاسة مهددة بالطعن.. والكشف عن اتفاق لاستبدال برهم صالح.
= اتهامات لحكومة الاقليم بالتمرد على القرارات الاتحادية.. ودعوات عاجلة للبرلمان بتشريع قانون النفط والغاز.
= عشرات القتلى والجرحى بتفجير مسجد في باكستان.. والناتو يتفق على عدم إرسال طائرات أو جنود إلى أوكرانيا.
= دكة عشائرية امام مستشفى الحبيبية في بغداد.. وقيادة العمليات تعلن القبض على الطرفين.
= عشرات القتلى والجرحى بتفجير مسجد في باكستان.. والناتو يتفق على عدم إرسال طائرات أو جنود إلى أوكرانيا.