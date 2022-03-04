الترشيح لرئاسة الجمهورية والاتهامات لكردستان و'دكة الحبيبية' في نشرة السومرية

= عشرات القتلى والجرحى بتفجير مسجد في باكستان.. والناتو يتفق على عدم إرسال طائرات أو جنود إلى أوكرانيا.

بغداد - ياسين صفوان - = قبل يوم من انعقادها.. جلسة التصويت على اعادة الترشيح للرئاسة مهددة بالطعن.. والكشف عن اتفاق لاستبدال برهم صالح.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع