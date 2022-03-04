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الترشيح لرئاسة الجمهورية والاتهامات لكردستان و'دكة الحبيبية' في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = قبل يوم من انعقادها.. جلسة التصويت على اعادة الترشيح للرئاسة مهددة بالطعن.. والكشف عن اتفاق لاستبدال برهم صالح.
= اتهامات لحكومة الاقليم بالتمرد على القرارات الاتحادية.. ودعوات عاجلة للبرلمان بتشريع قانون النفط والغاز.

= دكة عشائرية امام مستشفى الحبيبية في بغداد.. وقيادة العمليات تعلن القبض على الطرفين.

= عشرات القتلى والجرحى بتفجير مسجد في باكستان.. والناتو يتفق على عدم إرسال طائرات أو جنود إلى أوكرانيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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