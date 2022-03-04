لماذا ننجذب إلى الأفلام الحزينة؟

بغداد - ياسين صفوان - قد يكون الخروج مع الأصدقاء أكثر متعة من مشاهدة فيلم. لكنّ بعض الأشخاص يفضّلون بطبعهم الخيار الثاني ويميلون إلى الأفلام الحزينة باعتبار أنها تشعرهم بأنه في حال أفضل. فكيف يفسّر العلم ذلك؟

خلصت الأبحاث العلمية إلى أن الدماغ قادر على معالجة الحبكة الأساسية وقصة الفيلم بطرق مماثلة. بعد ذلك، تصبح الطرق التي يعالج بها الدماغ المعلومات المتعلقة بالجوانب العاطفية للفيلم فردية جدًا.

فالأدمغة تتزامن بشكل جماعي مع أدمغة المشاهدين الآخرين، وهذا الاندماج العقلي يؤدي إلى إثارة مشاعر التقارب الجماعي، مما يزيد من الشعور بالرضى وتقبّل الواقع.

واستنادًا إلى علم النفس، قد يكون لك صحيًّا لأسباب عدّة.

السبب الأوّل هو أن الناس يختبرون مشاعرهم من خلال الأفلام أو القصص الحزينة وهو الأمر الذي قد يشكّل علاجًا لهم خصوصًا إذا كانوا يمرّون بأوقات صعبة و بحاجة لسبب للبكاء.

نعم للبكاء! فللدموع فوائد جسدية أيضًا إذ أظهرت إحدى الدراسات أن مشاهدة الأفلام الحزينة تعزز مستويات الإندورفين في العقل وتزيد من تحمل الألم (الجسدي والعاطفي).

أمّا السبب الثاني، فهو أن هذا النوع من الأفلام يخلق رابطًا بين الممثلين والمشاهد. فالأخير يسعى إلى إيجاد القواسم المشتركة بينه وبين الشخصية، رغم من أن الاستجابة العاطفية للأفلام ليست موحدة تماما. وهذا الأمر يساعد المشاهد في حلّ مشاكله في الحياة الحقيقية والواقعية وفي الشعور بحال أفضل لأنه يدرك أنه ليس الوحيد الذي يعاني من هذه المشاكل.

ولا بدّ من التنويه هنا بأن المقارنة هي أسلوب علاجيّ يُطلب من المرضى من خلاله تخيل شخص ما في وضع أسوأ من وضعهم من أجل اكتساب منظور حول التحديات في حياتهم الخاصة.

وبيّنت الاستطلاعات أن نسبة كبيرة من الرجال والنساء أفادوا بأنهم يشعرون بتحسن نتيجة البكاء بسبب الأفلام.

وتجدر الإشارة إلى أن النساء أكثر عرضة من الرجال للاستجابة للمحفزات العاطفية السلبية في الأفلام مثل الشعور بالحسرة والموت واليأس والدموع.

من جهته، يعتبر الرجال أكثر عرضة للاستجابة للمنبهات العاطفية الإيجابية مثل قدرة البطل على هزم أعدائه رغم إصابته البليغة لإنقاذ أفراد عائلته.

ولكن رغم ذلك، ينصح العلماء بتجنّب المشاهدة أو القراءة اليومية لهذا النوع من الأفلام والقصص لأنها قد تزيد من مستويات الكآبة والحزن.