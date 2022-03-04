أسطورة هولندا يعتنق الدين الإسلامي

وكانت أنباء قد انتشرت حول اعتناق سيدورف للدين الإسلامي، بعد تداول عدة صور له وهو متواجد في دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

وخرج سيدورف ليؤكد صحة الأنباء، نافيًا ما تردد حول تغيير اسمه إلى يونس.



وأكد أسطورة المنتخب الهولندي، تمسكه باسم كلارنس سيدورف.