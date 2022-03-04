اخبار العالم / اخبار العراق

أسطورة هولندا يعتنق الدين الإسلامي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر أسطورة هولندا يعتنق الدين الإسلامي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-04 | 15:30

أسطورة هولندا يعتنق الدين الإسلامي

3,672 مشاهدة

أعلن النجم الهولندي كلارنس سيدورف، اليوم الجمعة، اعتناق الإسلام، وذلك عبر منشور على حسابه عبر "إنستجرام".
وكانت أنباء قد انتشرت حول اعتناق سيدورف للدين الإسلامي، بعد تداول عدة صور له وهو متواجد في دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

وخرج سيدورف ليؤكد صحة الأنباء، نافيًا ما تردد حول تغيير اسمه إلى يونس.


وأكد أسطورة المنتخب الهولندي، تمسكه باسم كلارنس سيدورف.
ExtImage-8000042-1973778176.jpg
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا