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انت الان تتابع خبر أسطورة هولندا يعتنق الدين الإسلامي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-03-04 | 15:30
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أعلن النجم الهولندي كلارنس سيدورف، اليوم الجمعة، اعتناق الإسلام، وذلك عبر منشور على حسابه عبر "إنستجرام".
وكانت أنباء قد انتشرت حول اعتناق سيدورف للدين الإسلامي، بعد تداول عدة صور له وهو متواجد في دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
وخرج سيدورف ليؤكد صحة الأنباء، نافيًا ما تردد حول تغيير اسمه إلى يونس.
وأكد أسطورة المنتخب الهولندي، تمسكه باسم كلارنس سيدورف.
وخرج سيدورف ليؤكد صحة الأنباء، نافيًا ما تردد حول تغيير اسمه إلى يونس.
وأكد أسطورة المنتخب الهولندي، تمسكه باسم كلارنس سيدورف.
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