انت الان تتابع خبر إحصائية أممية بعدد قتلى وجرحى النزاع في أوكرانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، آخر حصيلة للقتلى والمصابين بخلال الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان، إنه أحصى 331 قتيلا و675 مصابا في النزاع بأوكرانيا.
وقال المكتب في بيان "معظم الخسائر بين المدنيين التي سجلت، حدثت بسبب استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع، مثل القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والقذائف والغارات الجوية".
وهذا العدد، جاء ارتفاعا من 249 قتيلا و553 جريحا في التقرير السابق الذي أصدره المكتب قبل يوم.
وقال المكتب في بيان "معظم الخسائر بين المدنيين التي سجلت، حدثت بسبب استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع، مثل القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والقذائف والغارات الجوية".