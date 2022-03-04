إحصائية أممية بعدد قتلى وجرحى النزاع في أوكرانيا

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان، إنه أحصى 331 قتيلا و675 مصابا في النزاع بأوكرانيا.

وهذا العدد، جاء ارتفاعا من 249 قتيلا و553 جريحا في التقرير السابق الذي أصدره المكتب قبل يوم.

وقال المكتب في بيان "معظم الخسائر بين المدنيين التي سجلت، حدثت بسبب استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع، مثل القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والقذائف والغارات الجوية".

