دون شروط.. الناتو يوجه دعوة لروسيا

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، "لن ندخل في حرب ضد روسيا في أوكرانيا"، مضيفا أن هناك الكثير على المحك، وينبغي إعطاء الفرص للخيارات الديبلوماسية.

وشدد على أنه من واجب حلف شمال الأطلسي ضمان عدم امتداد الصراع الدائر حاليا إلى خارج أوكرانيا، واصفا الحرب بالأسوأ منذ عقود.



وأضاف أن حلف "الناتو" موحدٌ أكثر من أي وقت مضى، قائلا إن بوتين فشل في بث الخلافات بين أعضائه.