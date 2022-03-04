الصدر يدعو إلى هدنة في أوكرانيا

وقال الصدر في كلمته المضمنة في خطبة الجمعة المركزية، إن"أوكرانيا ترزح تحت السلاح الروسي الفتاك بسبب مباشر، وتعاني الويلات بسبب السياسة الأمريكية هناك".

وأضاف أن "ما يحدث في أوكرانيا من معاناة للشعب والمدنيين يندى له جبين الإنسانية، ولذا يجب على المنظمات الدولية مراعاة ذلك والمطالبة لهم بهدنة لإخراج القتلى والجرحى من الطرفين وإيصال المواد الغذائية والطبية لهم بأسرع وقت ممكن".



وتابع: "لا يفوتني أن أدعو القوات الروسية إلى مراجعة قرارها بالحرب والعمل الجدي للحوار مع جارتها أوكرانيا، فالحوار والعقل صفة محمودة عند كل الأديان والأنبياء".