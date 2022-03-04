انت الان تتابع خبر الموت يفجع ممثلة سورية شهيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونعت جبر والدتها عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بينت أنه سيشيع جثمان والدتها في العاصمة دمشق وتدفن في مقبرة الباب الصغير.

وتلقت دانا جبر التعازي من محبيها وزملائها في الوسط الفني، حيث كتب الممثل والمخرج سيف الدين سبيعي: "الله يرحمها و يصبر قلبكون … و الله بكرت كتير".



إلى ذلك، علق الممثل مؤيد خراط: "الرحمة والسلام لروحها العمر الك يارب".