روسيا تقيد الوصول لعدد من المواقع الإعلامية

ومن بين تلك المواقع "بي بي سي"، و"ميدوزا" الإخباري، و"دويتشه فيله" الألماني، والموقع الناطق باللغة الروسية لراديو "أوروبا الحرة"، وراديو "ليبرتي سفوبودا" الممول من الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، تم تقييد الوصول لموقع "روسكومنادزور"، بعد طلب من النيابة العامة.



يذكر أن البعثة الفرنسية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قالت إن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد وافقوا رسميا على حظر بث "سبوتنيك" و"RT"، في الاتحاد الأوروبي.

كما أرسل موقع "فيسبوك" إشعارا يفيد بأنه تم تقييد الوصول إلى صفحات RT باللغات الروسية والإنجليزية والإسبانية في عدد من البلدان، في مواصلة لإجراءات ضرب حرية الإعلام والصحافة والرأي الآخر بعرض الحائط، وسط عقوبات غربية مجحفة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

