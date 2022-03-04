انت الان تتابع خبر منتخب أوكرانيا يطلب تأجيل مواجهة اسكتلندا في ملحق التأهل لكأس العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال متحدث من الاتحاد الدولي لكرة القدم: "الفيفا يمكن أن يؤكد أنه تلقى طلبا من الاتحاد الأوكراني لكرة القدم لتأجيل مبارياتهم المقررة في مارس أمام اسكتلندا، يظل الاتحاد الدولي لكرة القدم على اتصال منتظم مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم لإيجاد حل مناسب".وأضاف معبرا عن تضامنه مع أوكرانيا: "يعرب الفيفا عن تضامنه العميق مع كل من يتأثر بما يحدث في أوكرانيا, سيتم تقديم تحديث آخر في الوقت المناسب".

وكان من المقرر أن يقام اللقاء يوم 24 آذار الحالي في ملعب هامبدن بارك في غلاسكو باسكتلندا، ويواجه المتأهل منهما الفائز من لقاء ويلز والنمسا يوم 29 من الشهر نفسه.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم بسبب غزوها لأوكرانيا، وكان مقررا أن تواجه بولندا في نصف نهائي الملحق الأوروبي، كما تم إبعادها عن كل المنافسات القارية والعالمية.



وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان عبر موقع "تويتر": "قرر الفيفا واليويفا اليوم معًا أن جميع الفرق الروسية، سواء كانت فرقا تمثيلية وطنية أو فرق أندية، سيتم تعليقها من المشاركة في مسابقات الفيفا واليويفا حتى إشعار آخر".

ولجأت روسيا لمحكمة التحكيم الرياضي على أمل إلغاء القرار وعودتها للمنافسات القارية والعالمية.

وأكد اليويفا إلغاء مواجهة سبارتاك موسكو ولايبزيغ في دور الـ16 بالدوري الأوروبي ليتأهل الفريق الألماني إلى دور الثمانية.

وبلغ المنتخب الأوكراني نهائيات كأس العالم مرة واحدة حيث شارك في نهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا وبلغ ربع النهائي، كما شارك في نهائيات أمم أوروبا 3 مرات وخرج من ربع النهائي في البطولة السابقة التي أقيمت في 13 مدينة أوروبية في سابقة تاريخية.