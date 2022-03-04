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بعد العاصفة الاخيرة.. صحة كربلاء تعلن احصائية نهائية لحالات الاختناق - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي للسومرية نيوز، انه "تم تسجيل  ٢٢٨ حالات اختناق في جميع المستشفيات الحكومية في مركز المدينة وأقضيتها ونواحيها لحد صباح اليوم".

وأضاف السلامي، انه "تم نقل ٦٧ حالة في سيارات الأسعاف بسبب العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة يوم امس".


ويوم امس، شهدت محافظة كربلاء ومحافظات اخرى، عاصفة ترابية قوية تسببت بانعدام الرؤية وتسجيل العديد من الحوادث وحالات الاختناق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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