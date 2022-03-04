هيئة الحشد الشعبي تحدد موعد التحاق الوجبة الاولى من المفسوخة عقودهم

بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، استكمال إجراءات نشر الجرحى وخريجي الوجبة الأولى من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي وتسليمهم بطاقة الكي كارد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مديرية المالية العامة للحشد وبتوجيه من رئيس الهيئة فالح الفياض، أكملت توزيع الجرحى وخريجي الدورة الاولى من المفسوخة عقودهم على قواطع العمليات و تشكيلات الهيئة".



وأوضح البيان انه، "تم تحديد الأسبوع المقبل موعداً لإرسال رسائل استقبالهم في الويتهم ومديرياتهم الجديدة حيث يتم تسليمهم بطاقة [الكي كارد]".