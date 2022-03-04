انت الان تتابع خبر المشاريع الخدمية في محافظة الديوانية: إهمال عمره سنوات والسبب؟‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سنوات مرت وموازنات اقرت وملف الخدمات في الديوانية لايزال متلكئا.. لاسيما مشروع المجاري الكبير الذي بدأ العمل به عام الفين واحد عشر ومازال حتى الان يعاني من الاهمال.

عشرات المشاريع الخدمية متلكئة لم تنجز منذ أكثر من عشرة اعوام والحكومة المحلية تعزو الاسباب الى قلة التخصيصات المالية.



هكذا تذمر أهالي حي الصدور الأربعة، التي تعتبر من أكبر الاحياء المتضررة من مشروع مجاري الديوانية الكبير، الذي بدا العمل فيه بالعام الفين واحد عشر، بقية وصلت الى مئتين وثمانية عشر مليار دينار، والذي شهد عدة توقفات وتلكؤا، في مراحل عمله.

(...) الحكومة المحلية عزت أسباب تأخر انجار المشاريع، الى قلة التخصيصات المالية من قبل الحكومة المركزية، وطالبت بتضمين موازنة الفين واثنين وعشرين مبالغ مالية اضافية، لإنجاز مشاريع خدمية، كون المحافظة تفتقر الى البنى التحتية، فيما اشارت الى تلكؤ عمل الشركة السابقة المنفذة لمشروع مجاري الديوانية، واحالته الى شركة أخرى، باشرت بإعادة العمل فيه.

