البيت الأبيض يحسم الجدل بشأن 'الحرب' مع روسيا

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر البيت الأبيض أن إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيجر إلى حرب مع روسيا وهو ما لا يريده الجانب الأمريكي.







وقالت بساكي خلال إفادة صحفية: "هذا بالضبط ما نريد تجنبه". وقالت جين بساكي السكرتير الصحفي للبيت الأبيض إن "واشنطن تعتقد أن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيستلزم ضرورة قيام الولايات المتحدة بإسقاط الطائرات العسكرية الروسية التي تحلق فوق البلاد، وهو ما سيعني بدء حرب مع الاتحاد الروسي".وقالت بساكي خلال إفادة صحفية: "هذا بالضبط ما نريد تجنبه". ورفضت الإدارة الأمريكية مرارا فكرة إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية الروسية الجارية في البلاد.

كما قال البيت الأبيض، إن "منطقة حظر الطيران ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح ، لكن تنفيذها سيتطلب نشر القوات العسكرية الأمريكية، مما قد يعني مواجهة عسكرية محتملة مع روسيا".