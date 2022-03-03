أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، عن تأجيل مباريات دور الثمانية لكأس العراق.

وقال الاتحاد في بيان، إن "لجنةُ المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم قررت تأجيلَ إقامة مباريات دور الثمانية لكأسِ العراق الى إشعارٍ آخر يتم تحديدهُ في وقتٍ لاحقٍ".

وعزت اللجنة ذلك الى "إعطاء الوقت الكافي لمُنتخبنا الوطني للاستعدادِ الأمثل لمباراته أمام شقيقه الإماراتي التي تقامُ في ملعبِ المدينة الدوليّ في الرابع والعشرين من الشهر الحالي ضمن التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم 2020".

وكان اتحاد كرة القدم حدد يوم 10 آذار الحالي موعداً لبدء المباريات لكأس العراق.