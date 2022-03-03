بايدن يوجه اتهاماً جديداً لروسيا: تقصف عشوائياً

بغداد - ياسين صفوان - اتهم الرئيس الامريكي جو بايدن، الخميس، روسيا بقصف مدن أوكرانية بشكل عشوائي.

وقال بايدن في كلمة له، "سنعلن عقوبات على عشرات الشخصيات في روسيا وحظر سفر على نحو 50 روسيّا".

وأضاف "نستمر بفرض عقوبات اقتصادية قوية جدا على بوتن والمحيطين به".

وتصف روسيا أعمالها في أوكرانيا بأنها "عمليات عسكرية خاصة"، وتقول إنها لا تستهدف احتلال الأراضي بل تدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقبض على من تعتبرهم قوميين خطيرين.