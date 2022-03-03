روسيا وأوكرانيا.. حديث عن وقف مؤقت لإطلاق النار

وقال بودولياك في ختام الجولة الثانية من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروس، اليوم الخميس إن الطرفين بحثا بالتفصيل القضايا الإنسانية.

وأوضح أنه تم الاتفاق على ضمان ممرات إنسانية بشكل مشترك لإجلاء المدنيين وإيصال الأدوية والأغذية مع وقف مؤقت لإطلاق النار في تلك المناطق.



وأضاف أن الجانب الأوكراني "لم يحقق النتيجة التي كان يأمل بها"، والحوار سيستمر في الجولة الثالثة من المفاوضات، التي من المخطط عقدها بأسرع ما يمكن.