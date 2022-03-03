انت الان تتابع خبر أوكرانيا تقدم طلباً لـ'التجارة العالمية' بشأن روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طلبت أوكرانيا، اليوم الخميس، من أعضاء منظمة التجارة العالمية فرض حظر اقتصادي على روسيا وعدم تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في العلاقات مع موسكو.

