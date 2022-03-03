انت الان تتابع خبر الحرب الروسية الاوكرانية ستستمر أكثر من 10 سنوات - توقعات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في ظل الصراع العسكري الدائر بين روسيا واوكرانيا، رجح مسؤولون في الولايات المتحدة واوروبا استمرار هذه الحرب الى أكثر من عشر سنوات، فيما يرى مراقبون بان هذه الحرب تنذر بحصيلة باهظة من الخسائر المادية والبشرية،لم يمض على الاجتياح الروسي لأوكرانيا سوى أسبوع واحد حتى الآن، لكن مسؤولين في الغرب يستبعدون أن تضع الحرب أوزارها عما قريب، لأن المواجهة قد تطول أكثر من المتوقع، وربما يصل أمدها إلى أعوام أو حتى عقدين كاملين، وهو أمر ينذر بحصيلة باهظة من الخسائر، ماديا وبشريا.

وبحسب ما نقلت وسائل اعلام اميركية، فإن مسؤولي الولايات المتحدة والغرب لا يرجحون أن تكون الحرب الحالية قصيرة الأمد، بينما ترجح وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، بأن هذه الحرب قد تدوم عشر سنوات، وهو أمر ينذر أوروبا بمتاعب جمة.



ويتوقع الغربيون أن تطول مدة الحرب، لأن الأوكرانيين أبانوا عن تشبثهم بالمقاومة، فيما كان الكثيرون يراهنون على أن تسقط أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، في غضون أيام قليلة فقط، وهو أمر لم يحصل حتى الآن، على الرغم من القصف العنيف الذي تتعرض من القوات الروسية.

وفي حال طالت مدة الحرب، فإن ذلك سيكون سيئا، بالنسبة إلى روسيا وللأوكرانيين على حد سواء، بحسب متابعين، لأن موسكو ستضطر إلى دخول مواجهة طويلة مكلفة، فيما سيتكبد الأوكرانيون فاتورة باهظة من جراء استمرار العمليات العسكرية.