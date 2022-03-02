الفياض والأسد يؤكدان أهمية ضبط الحدود ومكافحة 'الإرهاب'

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض والرئيس السوري بشار الأسد أهمية ضبط الحدود ومكافحة "التنظيمات الإرهابية".

وقالت هيئة الحشد في بيان، إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض التقى الأربعاء الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق".

وبحث الجانبان وفقاً للبيان "القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أهمية ضبط الحدود ومكافحة التنظيمات الإرهابية".



وشدد الفياض والأسد على "ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين".