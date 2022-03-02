بلينكن يكشف عن موقف أمريكي جديد يخص روسيا

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن صندوق تمويل الحرب الروسي قد نفد.

وقال بلينكن في تصريحات صحافية، إنه "إذا انسحبت روسيا من أوكرانيا وأعلنت استعدادها للدبلوماسية فسنلجأ لطريق الدبلوماسية".

وأضاف بلينكن أن "الدبلوماسية صعبة في ظل استمرار الحرب"، مشدداً بالقول "سندعم أي فرص دبلوماسية لحل أزمة أوكرانيا".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن "واشنطن تترك الباب مفتوحا أمام الحوار"، مشيراً الى أن "الحرب ستزيد من ضعف وعزلة روسيا".