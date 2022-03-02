اختراق اهم شبكات التلفزيون الامريكية بسبب 'اسائتها' للعراق

وقال مسؤول الامن السيبراني في المركز، مؤمل احمد شكير، إن "تم الاختراق لبعض الدومينات الفرعية للوكالة، وكتابة عبارات تشيد بالعراق وحضارته: "Iraq came, then history came" جاء العراق ثم جاء التاريخ بعده".وكان مراسل شبكة سي بي اس الامريكية قال في تصريحات سابقة حول تداعيات الحرب على اوكرانيا، أن الاخيرة "متحضرة نسبياً وأوروبية نسبياً، مقارنة بدول مثل العراق وأفغانستان"، حيث أثارت تصريحاته سخطاً واستياء لدى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها عنصرية ومخزية.

وواصل شكير حديثه بالقول، إن "الاختراق شمل ثلاثة نطاقات فرعية على الأقل، وتم تذييل صفحة الاختراق بعبارات تدين الحرب على اوكرانيا وترفض الاعتداءات الروسية عليها".



يذكر ان شبكة "سي بي اس" شبكة كُولومبيا للبث (Columbia Broadcasting System أو CBS) هي واحدة من أشهر شبكات التلفزيون في الولايات المتحدة الأمريكيَّة، وقد تأسست عام ١٩٢٧ واحتلت المرتبة 197 في قائمة فورتشين 500 لعام 2018 باعتبارها أكبر الشركات الأمريكية من حيث الإيرادات.