'اوبك' توافق على زيادة انتاج النفط بداية من نيسان

وقالت المنظمة في بيان نشر على الموقع الرسمي للأمانة العامة لمنظمة "أوبك" إن "نصف هذه الزيادة (400 ألف برميل يوميا) ستأتي من روسيا والسعودية، أكبر منتجين للنفط مشاركين في اتفاق "أوبك+".

واضافت ان "روسيا والسعودية ستتمكن الشهر المقبل من زيادة إنتاجهما بمقدار 105 آلاف برميل يوميا لكل منهما حتى 10.436 مليون برميل يوميا".



وجاء القرار بناء على اجتماع عقدته مجموعة "أوبك+"، ومن المخطط أن تعقد المجموعة اجتماعها القادم في 31 اذار الجاري لمناقشة خطة إنتاج شهر ايار 2022.