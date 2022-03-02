كربلاء.. الأهالي يرفعون تبليغاً للإدعاء العام بعد حريق مستشفى الهندية

وبحسب الوثيقة التي وردت لـ الخليج 365، اليوم الأربعاء، إن "مدير صحة كربلاء هو من يتحمل المسؤولية الكبيرة عن الحرائق المستمرة في مستشفيات كربلاء بسبب عدم متابعة مدراء الأقسام وسكوته عن استخدام (السندويج بنل) في المستشفيات والتي يعلم جيداً أنها غير مسموح باستخدامها في المستشفيات سواء الحكومية أو الأهلية؛ لأنها تساعد على الاشتعال بسرعة".وأشارت إلى "تقصير كبير من قبل مدير قسم الأمور الفنية ومتابعة أجهزة الإطفاء والحرائق والتدريبات والمتابعة لهذه الأجهزة وجميع الأمور التي في داخل الصحة هو المسؤول عنها والذي يشغل هذا المنصب لعدة سنوات".

وأضافت، أن "الحريق الذي حدث نتيجة تماس كهربائي كما أشارت التحقيقات الأولية وهذه المسؤولية تقع على عاتق شعبة الأجهزة الطبية التابعة لقسم الأمور الفنية".

وجاء في الوثيقة أيضاً، أن "وحدة سلامة المريض التابعة لقسم الأمور الفنية لم تقم بواجبها بمتابعة منظومات إطفاء الحرائق في المستشفيات".



ولفتت إلى أنه "هناك كتب رسمية ومخاطبات من قبل دائرة صحة كربلاء إلى مدير مستشفى الهندية، بعضها تم الإجابة ولم تنفذ، وبعضها تم إهمالها، ولم تتخذ دائرة الصحة إجراءً بصدد هذه الكتب، خصوصاً أن هذه وغيرها من الأسباب أدت إلى حدوث أكثر من حريق في مستشفى الهندية".

وختمت الوثيقة، "هناك مردود مالية للجناح الخاص في مستشفى الهندية، أين يذهب ولماذا لا يصرف على المستشفى وتطويرها، فمنذ عقود لم يتم إضافة أي بنى تحتية على هيكلية المستشفى".

