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الحشد يغلق مقراً ينتحل صفته في كربلاء (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مكتب كربلاء المقدسة للمديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، أغلق اليوم الاربعاء، مقراً وهمياً يدّعي الانتساب للحشد".

وجرت عملية ضبط المقر وإغلاقه، وفق البيان، "من قبل مكتب كربلاء المقدسة للمديرية العامة للأمن والانضباط بالتنسيق مع قيادة عمليات كربلاء"، مشيراً إلى أنه "تمت مصادرة محتويات المقر الكائن قرب بحيرة الرزازة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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