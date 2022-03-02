الاتحاد الاوروبي يستبعد الحكام الروس من جميع مسابقاته

وقال الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي انه تم استبعاد الحكام الحاملين للجنسية الروسية من كافة البطولات الرسمية " دوري الأبطال ، دوري المؤتمرات " الدوري الأوروبي ".

وتأتي هذه العقوبات على الرياضيين الروس وغيرها من قبل الاتحاد الاوروبي بعد التدخل العسكري الروسي في دولة اوكرانيا.