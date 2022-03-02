اخبار العالم / اخبار العراق

الاتحاد الاوروبي يستبعد الحكام الروس من جميع مسابقاته

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر الاتحاد الاوروبي يستبعد الحكام الروس من جميع مسابقاته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-02 | 14:46

الاتحاد الاوروبي يستبعد الحكام الروس من جميع مسابقاته

المصدر:

480 مشاهدة

اعلن الاتحاد الاوربي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الاربعاء، عن استبعاد الحكام الروس من جميع مسابقاته.
وقال الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي انه تم استبعاد الحكام الحاملين للجنسية الروسية من كافة البطولات الرسمية " دوري الأبطال ، دوري المؤتمرات " الدوري الأوروبي ".

وتأتي هذه العقوبات على الرياضيين الروس وغيرها من قبل الاتحاد الاوروبي بعد التدخل العسكري الروسي في دولة اوكرانيا.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا