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انت الان تتابع خبر الاتحاد الاوروبي يستبعد الحكام الروس من جميع مسابقاته والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-03-02 | 14:46
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اعلن الاتحاد الاوربي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الاربعاء، عن استبعاد الحكام الروس من جميع مسابقاته.
وقال الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي انه تم استبعاد الحكام الحاملين للجنسية الروسية من كافة البطولات الرسمية " دوري الأبطال ، دوري المؤتمرات " الدوري الأوروبي ".
وتأتي هذه العقوبات على الرياضيين الروس وغيرها من قبل الاتحاد الاوروبي بعد التدخل العسكري الروسي في دولة اوكرانيا.
المحرر: سعد أحمد
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