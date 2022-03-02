انت الان تتابع خبر أنباء سارة في تدريبات ريال مدريد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-03-02 | 14:45
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حملت تدريبات ريال مدريد اليوم الأربعاء أنباء سارة، في ملف اللاعبين المصابين من النادي الأبيض الذين يتطلع المدير الفني كارلو أنشيلوتي لعودتهم قبل المواجهات الثقيلة المقبلة في الليجا ودوري الأبطال.
وشهدت تدريبات اليوم عودة النمساوي دافيد ألابا للتدرب مع باقي زملائه، بعدما تعافى من الآلام العضيلة التي كان يعاني منها.
واستكمل اللاعب جلسة المران بالكامل تقريبا على العشب، ليشارك بذلك في أول مران له مع الفريق هذا الأسبوع ضمن الاستعدادات لمواجهة ريال سوسيداد المقررة السبت المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة 27 من الليجا.
ولم يواجه ألابا أي مشكلات أثناء التدريبات اليوم، لكنه توقف في الجزء الأخير من الجلسة لعدم المخاطرة، نظرا لأن الهدف الأكبر هو أن يلحق بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي المقررة الأربعاء القادم في معقل الملكي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسيسعى الريال في هذه المباراة لقلب النتيجة التي خرج بها من ملعب حديقة الأمراء، حيث كان الفوز لصالح الفريق الباريسي بهدف دون رد.
واستكمل اللاعب جلسة المران بالكامل تقريبا على العشب، ليشارك بذلك في أول مران له مع الفريق هذا الأسبوع ضمن الاستعدادات لمواجهة ريال سوسيداد المقررة السبت المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة 27 من الليجا.
ولم يواجه ألابا أي مشكلات أثناء التدريبات اليوم، لكنه توقف في الجزء الأخير من الجلسة لعدم المخاطرة، نظرا لأن الهدف الأكبر هو أن يلحق بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي المقررة الأربعاء القادم في معقل الملكي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسيسعى الريال في هذه المباراة لقلب النتيجة التي خرج بها من ملعب حديقة الأمراء، حيث كان الفوز لصالح الفريق الباريسي بهدف دون رد.
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