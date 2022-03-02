الغانمي يفتتح أعمال الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب

وقال مكتب الغانمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "افتتح أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية".

ويوم أمس، وصل الغانمي مع الوفد المرافق له، إلى تونس؛ لحضور اجتماع مجلس وزارة الداخلية العرب.

