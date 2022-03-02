كيف تنعكس تداعيات الحرب في اوروبا على الاسواق العراقية؟

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بغداد - ياسين صفوان - على وقع تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع سعر الصرف سجلت الاسواق المحلية ارتفاعا باسعار المواد الغذائية، وسط تاكيدات حكومية بمحاسبة من يقوم باستغلال الظرف الاقتصادي بتحقيق مصالحة شخصية

ارتفاع باسعار المواد الغذائية كالطحين وزيت الطعام ومواد اخرى يرافقها ركودا بعمليات البيع وشراء، تطورات سلبية طالت الحركة الاقتصادية في البلاد، وذلك بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية. كون العراق احد الدول التي تعتمد على استيراد بعض المواد الغذائية من تلك الدولتين, ناهيك على ارتفاع سعر الصرف امران اساسيان تسببا بارباك الاسواق المحلية العراقية



جهات حكومية من جابنها اكدت اتخاذ اجراءات لمحاسبة من يقوم باستغلال الضاغطة المالية التي خيمت على المشهد الاقتصادي للبلاد برفع اسعار المواد الغذائية، وجهات اخرى تؤكد بأن هنالك مخزونا كافيا من المواد الغذائية الاساسية لسد العجز الحاصل بالاسواق المحلية

وبين الحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع سعر الصرف يقف المواطن البسيط حائرا بكيفية تدبير احتياجاته اليومية مما يتطلب بحسب معنيين توفير الحلول البديلة لانقاذ شريحة تشكل نسبة عالية من سكان العراق الا وهم البسطاء اصحاب الدخل المحدود.