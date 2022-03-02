انت الان تتابع خبر العراق وايران يبحثان الاشكاليات القانونية في اكمال معاملات عوائل الشهداء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، مع نائب الرئيس الايراني الاشكاليات القانونية في اكمال معاملات عوائل الشهداء.