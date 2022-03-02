انت الان تتابع خبر العراق وايران يبحثان الاشكاليات القانونية في اكمال معاملات عوائل الشهداء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، مع نائب الرئيس الايراني الاشكاليات القانونية في اكمال معاملات عوائل الشهداء.
وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان أستقبل نائب رئيس جمهورية ايران الاسلامية ورئيس مؤسسة الشهداء امير حسين قاضي والوفد المرافق له وبحث الجانبين الاشكاليات القانونية في اكمال معاملات عوائل الشهداء وحضر اللقاء عبد الاله النائلي رئيس مؤسسة الشهداء في العراق ".