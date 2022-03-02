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الكهرباء تحدد موعد إطلاق رواتب موظفيها

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بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، تأمين رواتب موظفيها بصفة الملاك الدائم والعقود لشهر شباط الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الوزارة بذلت جهوداً متواصلة مع وزارة المالية لتأمين رواتب الموظفين من الملاك الدائم والعقود لشهر شباط الماضي".

وأضاف، أن "يوم غد الخميس سيتم اطلاق الصكوك لصالح الشركات العامة وتشكيلات الوزارة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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