انت الان تتابع خبر الكهرباء تحدد موعد إطلاق رواتب موظفيها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، تأمين رواتب موظفيها بصفة الملاك الدائم والعقود لشهر شباط الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الوزارة بذلت جهوداً متواصلة مع وزارة المالية لتأمين رواتب الموظفين من الملاك الدائم والعقود لشهر شباط الماضي".
وأضاف، أن "يوم غد الخميس سيتم اطلاق الصكوك لصالح الشركات العامة وتشكيلات الوزارة".
وأضاف، أن "يوم غد الخميس سيتم اطلاق الصكوك لصالح الشركات العامة وتشكيلات الوزارة".