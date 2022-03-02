الكهرباء تحدد موعد إطلاق رواتب موظفيها

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الوزارة بذلت جهوداً متواصلة مع وزارة المالية لتأمين رواتب الموظفين من الملاك الدائم والعقود لشهر شباط الماضي".

وأضاف، أن "يوم غد الخميس سيتم اطلاق الصكوك لصالح الشركات العامة وتشكيلات الوزارة".

