انت الان تتابع خبر بالفيديو.. اهم ما شهدته جلسة البرلمان الثانية من الدورة التشريعية الخامسة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تحديد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية
التصويت على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة
التصويت على تشكيل لجنة لتعديل مهام اللجان في النظام الداخلي
التصويت على الغاء تكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية لمخالفته القانون
تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق والبحث عن المفقودين من المتظاهرين والمغيبين
مناقشة سعر صرف الدولار مع وزير المالية ومدير عام دائرة الموازنة
دعوة وزارة المالية لتقديم رؤية جديدة لمعالجة الآثار السلبية من تغيير سعر الصرف
تأدية اليمين الدستورية للنواب محمد كريم عبدالحسين وعلاء صباح مرعي ووصفي عاصي حسين وعادل حاشوش جابر