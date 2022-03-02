دعوة وزارة المالية لتقديم رؤية جديدة لمعالجة الآثار السلبية من تغيير سعر الصرف

مناقشة سعر صرف الدولار مع وزير المالية ومدير عام دائرة الموازنة

تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق والبحث عن المفقودين من المتظاهرين والمغيبين

التصويت على تشكيل لجنة لتعديل مهام اللجان في النظام الداخلي

بغداد - ياسين صفوان - تحديد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية

انت الان تتابع خبر بالفيديو.. اهم ما شهدته جلسة البرلمان الثانية من الدورة التشريعية الخامسة والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية