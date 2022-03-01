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اعتقال 'إرهابي' بعملية أمنية في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن اعتقال "إرهابي" بعملية أمنية في محافظة كركوك.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "تأكيداً لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية بمتابعة المطلوبين من الارهابيين والخارجين عن القانون وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكن اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية ووفقا لمعلومات وجهد استخباري متميز من القبض على أحد المطلوبين وفق الماده ٤ إرهاب في قرية المحراك بكركوك".

 

وأضاف البيان أنه "في ذات السياق وضمن قاطع مسؤولية اللواء الآلي الاول في منطقة الرضوانية ببغداد تمكنت المفارز الأمنية بالإشتراك مع مكتب اجرام حي العامل من إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة ٤٤٤ سرقة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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