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قرار الاتحادية والاجتماعات السياسية وملف الايزيديين في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الاتحادية تلغي الترشيحات الاخيرة لمنصب الرئيس.. وتمنح مجلس النواب حق التصويت على فتح الباب من جديد.
= التحالف الثلاثي يستعد للاجتماع خلال ايام.. وترجيحات باعادة الترشيح لرئاسة الجمهورية في جلسة البرلمان المقبلة.

= مطالبات نيابية باستمرار الدعم الأميركي للبلاد،، والكاظمي يدعو الى التحلي بالمسؤولية لتشكيل حكومة قوية.


= رغم القانون الجديد.. الخطر يلاحق الناجيات الإيزيديات.. ونازحو الانبار يشكون من الاهمال الحكومي.

= الاتحاد الأوربي يناقش ضم أوكرانيا لعضويته.. وواشنطن تدعو لطرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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