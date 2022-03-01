الزاملي يدعو للاستفادة من تقرير البعثات الأممية والأوروبية بالإصلاحات النيابية والانتخابية

بغداد - ياسين صفوان - دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، إلى الاستفادة من توصيات التقرير البعثات الأممية والأوروبية لاسيما المتعلقة منها بالإصلاحات النيابية والانتخابية.



وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل فيولا فون كرامون رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات , وااكنا كليفسكايتي القائم بأعمال البعثة في العراق والوفد المرافق لهم ، حيث جرى تقديم نسخة من التقرير النهائي للرصد الانتخابي المنجز من قبل البعثة حول الانتخابات النيابية الاخيرة التي شهدها العراق , والمتضمن 23 توصية".



وعدّ الزاملي، وقف البيان، "البعثات الاوروبية والاممية شريك اساسي لانجاح العملية الديمقراطية والانتخابية في البلاد ، داعيًا الى اهمية تقوية أواصر العمل المشترك معها والاستفادة من التوصيات المذكورة في التقرير سيما المتعلقة منها بالإصلاحات النيابية والانتخابية , معربًا حرصه في استمرار عقد الندوات والجلسات الحوارية مع البعثات للوصول الى تشريعات اكثر رصانة ودقة".