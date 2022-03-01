الاتحاد الاسيوي يحدد ملعب مباراة العراق وسويا

وتقام مباراة العراق مع سوريا في المجموعة الأولى في 29 من شهر اذار الجاري على ملعب ستاد راشد في دبي، اما مواجهة الصين مع السعودية في المجموعة الثانية على ملعب ستاد الشارقة يوم 24 أذار.

ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني، وفي المركز الثالث يأتي منتخب أستراليا برصيد 15 نقطة بعد تعادله 1-1 في مباراة الجولة الثامنة أمام منتخب عمان صاحب المركز الرابع برصيد ثماني نقاط.



ويحتل منتخب الصين المركز الخامس برصيد خمس نقاط بينما يتذيل منتخب فيتنام الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

وكانت المجموعة الأولى قد شهدت تأهل منتخبي إيران وكوريا الجنوبية للمونديال.

