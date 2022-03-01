مصرف حكومي يصدر تعليمات جديدة بشأن قروض المشاريع الصغيرة

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "التعليمات الجديدة تضمنت مطالبة المقترض تقديم عقد ايجار نافذ ولا يشترط تصديقه".

ودعا المصرف، كافة الراغبين من العاطلين عن العمل بكلا الجنسين "مراجعة فروع المصرف للاستفادة من القرض بشرط تقديم كفيل ضامن لديه توطين في مصرف الرشيد".

