انت الان تتابع خبر مصرف حكومي يصدر تعليمات جديدة بشأن قروض المشاريع الصغيرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجه مدير عام مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف، اليوم الثلاثاء، بتذليل الصعوبات التي تواجه الراغبين بالتقديم على قروض المشاريع الصغيرة.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "التعليمات الجديدة تضمنت مطالبة المقترض تقديم عقد ايجار نافذ ولا يشترط تصديقه".
ودعا المصرف، كافة الراغبين من العاطلين عن العمل بكلا الجنسين "مراجعة فروع المصرف للاستفادة من القرض بشرط تقديم كفيل ضامن لديه توطين في مصرف الرشيد".
ودعا المصرف، كافة الراغبين من العاطلين عن العمل بكلا الجنسين "مراجعة فروع المصرف للاستفادة من القرض بشرط تقديم كفيل ضامن لديه توطين في مصرف الرشيد".