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فرنسا: سنشن حربا اقتصادية ومالية شاملة على روسيا

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بغداد - ياسين صفوان - اعتبر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، أن العقوبات المفروضة على روسيا إثر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، سوف تتسبب في "انهيار الاقتصاد الروسي".
وفي تصريحات لموقع "فرانس إنفو"، قال برونو لومير: "العقوبات ضد روسيا ستضرب النظام في الصميم..سوف يدفع الشعب الروسي العواقب أيضا".

وأضاف لومير: "العقوبات فعالة بشكل لا يصدق..سنشن حربا اقتصادية ومالية شاملة على روسيا".


كما أعلن أن هناك طلقة جديدة من العقوبات الاقتصادية قيد الإعداد "إذا لزم الأمر".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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