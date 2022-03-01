فرنسا: سنشن حربا اقتصادية ومالية شاملة على روسيا

وفي تصريحات لموقع "فرانس إنفو"، قال برونو لومير: "العقوبات ضد روسيا ستضرب النظام في الصميم..سوف يدفع الشعب الروسي العواقب أيضا".

وأضاف لومير: "العقوبات فعالة بشكل لا يصدق..سنشن حربا اقتصادية ومالية شاملة على روسيا".



كما أعلن أن هناك طلقة جديدة من العقوبات الاقتصادية قيد الإعداد "إذا لزم الأمر".