كارثة مستشفى الهندية: صحة المحافظة تنفي لتعود وتؤكد!

كارثة مؤلمة تضاف لسلسلة الكوارث التي شهدتها مستشفيات العراق في السنوات الاخيرة… حادثة مشفى الهندية في كربلاء ازهقت العديد من الارواح التي طالب ذووها بانزال اقسى العقوبات بحق المتسببين.

ثلاث ضحايا كحصيلة اولية لما جرى امس في كربلاء.. لهيب نار التهم كل شيء وخلف وراءه العويل والبكاء.. وفوق كل هذا، تخرج صحة المحافظة ببيان تقول فيه بان الخسائر هي مادية فقط.. لتعود بعد كشف الحقائق ببيان اخر تنفي فيه الاول لتخلي مسؤوليتها.



الدفاع المدني من جانبه اوضح بان عشرين فرقة من فرقه هرعت لتطويق النيران التي اندلعت داخل ردهة الباطنية الخاصة بالنساء والاطفال الخدج ..لتنقذ الكوادر الطبية والمرضى الراقدين بالتزامن مع عمليات الاخماد والاقتحام المباشر وصولا الى وسط الردهات المحترقة التي انهارت بعضها فوق بعض بسبب استخدام الواح السندويج بنل في البناء ..والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع نفسها..لتباشر بعدها بعمليات البحث والتقصي باستخدام الكاميرات الحرارية نظرا لكثافة الدخان والغازات المصاحبة ..لتعثر على ثلاث جثث تم انتشالها وتسليمها لدائرة الطب العدلي.وعقب انتهاء تلك الاحداث خرجت وزارة الصحة بكتاب اوضحت فيه تشكيلها لجنة تحقيقية للنظر بأسباب اندلاع الحريق داخل المشفى التابع لدائرة صحة كربلاء دون اي تعليق اخر.

وسجل العراق عددا من الحوادث المشابهة خلال السنوات الاخيرة..ابرزها احتراق مشفى الخطيب جنوبي بغداد..وحريق مشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار..التي اوقعت جلها خسائر مادية وبشرية كبيرة..لتليها تصريحات من قبل مسؤولين باتخاذ جميع التدابير والاجراءات التي تضمن عدم تكرار تلك المآسي،، لكن دون فائدة.