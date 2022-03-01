انت الان تتابع خبر راموس يتلقى عرضاً للرحيل عن باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانضم راموس إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي بعد أكثر من عقد مع ريال مدريد ، لكن الإصابات أجبرته على خوض خمس مباريات فقط مع فريق المدير الفني الأرجنتيني "ماوريسيو بوكيتينو" حتى الآن.

واضطر اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا إلى الانتظار حتى تشرين الثاني الماضي ليبدأ ظهوره الأول مع متصدر الدوري الفرنسي بعد معاناته من مشكلة في ربلة الساق في بداية الموسم، إذ وصف مدافع فرنسا السابق آلان روش راموس بأنه "رهان فاشل".



كما أن مشاكل ربلة الساق أبعدته عن مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة في الدوري ضد سانت إتيان، لكن التقارير في فرنسا تشير إلى أن لوس أنجلوس غالاكسي مستعد لتجاوز سجل الإصابات ومنحه طريقة للخروج من كابوسه الفرنسي.

ويُسمح لأندية الدوري الأمريكي للمحترفين بثلاثة "لاعبين كحد أقصى"، يمكنهم كسب المال خارج سقف رواتب الدوري عموما.

وأدى رحيل اللاعب المكسيكي الدولي جوناثان دوس سانتوس في نهاية عام 2021 إلى وجود مكان شاغر بين الثلاثة في غالاكسي، فيما احتل اللاعبان الآخران حاليًا الشاب الفرنسي كيفين كابرال ومهاجم مانشستر يونايتد السابق خافيير هيرنانديز المكانين الآخرين.



ووفقًا لموقع "فوت ميركاتو"، فإن راموس هو المنافس على المركز الثالث الشاغر حيث ورد أن النادي اتصل بوكيل أعماله، ويمكنه الانتقال عبر المحيط الأطلنطي قبل انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في عام 2023.