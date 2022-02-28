= بعد الاعتداء على مراسل السومرية في كربلاء .. وزير الداخلية يوجه بمحاسبة المخالفين , ويشدد على حماية الصحفيين.

= مرسوم المخدرات يفتح باب الانتقادات على رئيس الجمهورية , والأخير يوجه بسحبه عن نجل محافظ النجف السابق.

انت الان تتابع خبر مرسوم المخدرات وإلغاء تكليف وزير النفط والأمن الغذائي في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية