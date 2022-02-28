انت الان تتابع خبر مرسوم المخدرات وإلغاء تكليف وزير النفط والأمن الغذائي في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بنصاب مكتمل .. البرلمان يحسم لجانه الرقابية , ومنصب الرئيس رهن التوافق الكردي.
= مجلس النواب يصوت على الغاء تكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية.
= بعد الاعتداء على مراسل السومرية في كربلاء .. وزير الداخلية يوجه بمحاسبة المخالفين , ويشدد على حماية الصحفيين.
= التصعيد في أوكرانيا يهدد الأمن الغذائي , والعراق يترقب التبعات الاقتصادية.
= مرسوم المخدرات يفتح باب الانتقادات على رئيس الجمهورية , والأخير يوجه بسحبه عن نجل محافظ النجف السابق.
= بعد الاعتداء على مراسل السومرية في كربلاء .. وزير الداخلية يوجه بمحاسبة المخالفين , ويشدد على حماية الصحفيين.
= التصعيد في أوكرانيا يهدد الأمن الغذائي , والعراق يترقب التبعات الاقتصادية.