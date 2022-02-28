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مرسوم المخدرات وإلغاء تكليف وزير النفط والأمن الغذائي في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = بنصاب مكتمل .. البرلمان يحسم لجانه الرقابية , ومنصب الرئيس رهن التوافق الكردي.
= مجلس النواب يصوت على الغاء تكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية.

= مرسوم المخدرات يفتح باب الانتقادات على رئيس الجمهورية , والأخير يوجه بسحبه عن نجل محافظ النجف السابق.

= بعد الاعتداء على مراسل السومرية في كربلاء .. وزير الداخلية يوجه بمحاسبة المخالفين , ويشدد على حماية الصحفيين.


= التصعيد في أوكرانيا يهدد الأمن الغذائي , والعراق يترقب التبعات الاقتصادية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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