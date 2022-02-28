البرلمان يرفع جلسته.. هذا أبرز ما تناولته

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365،، إن هيئة رئاسة البرلمان قررت رفع جلسة مجلس النواب إلى اشعار اخر.

وخلال جلسة اليوم، صوت أعضاء البرلمان، على 25 لجنة نيابية دائمة، كما تشكيل لجنة لتعديل مهام اللجان في النظام الداخلي، برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي وعضوية كل من النائب حسن الكعبي وفالح الساري ومحمد تميم وفيان صبري.



وشهدت الجلسة أيضاً، استضافة وزير المالية علي علاوي، لمناقشة سعر الصرف وتداعياته على السوق من خلال ارتفاع الاسعار وتضرر شريحة الفقراء، بالإضافة لمناقشة الدين العام والسياسة المالية ل‍وزارة المالية وما هي المعالجات إزاء ذلك.

كما صوت أعضاء المجلس، على الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية اضافة لوظيفته؛ لمخالفته القانون.

أعضاء مجلس النواب، صوتوا أيضاً على تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق والبحث عن المفقودين من المتظاهرين والمغيبين والاجهزة الامنية والضحايا منهم، والاعتداء على المؤسسات ومتابعة ملف قتلة المتظاهرين.



وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، برئاسة محمد الحلبوسي، جلسته الثانية في الدورة النيابية الخامسة للسنة التشريعية الاولى الفصل التشريعي الاول، بحضور 288 نائباً.