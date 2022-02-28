انت الان تتابع خبر بعد الاعتداء على مراسل السومرية.. وزير الداخلية يصدر توجيهاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - توضيح من وزارة الداخلية

بالتزامن مع حادث الحريق الذي اندلع يوم أمس داخل ردهة الباطنية للنساء في مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء المقدسة، تابع وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي الإجراءات التي شرعت بها فرق الدفاع المدني في مكافحة هذا الحريق، وإخلاء المتواجدين في المستشفى، وعمل الأجهزة الأمنية المختصة أيضاً.

كما تابع سيادته بشكل شخصي ما حصل من قبل المنتسبين في شرطة محافظة كربلاء مع بعض الإخوة الإعلاميين والصحفيين الذين كانوا يعملون على تغطية هذا الحادث.

حيث وجه السيد الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتم التواصل من قبل دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، ومدير المكتب الإعلامي للسيد الوزير مع الإخوة الإعلاميين والصحفيين وبيان موقف السيد الوزير والإجراءات اللازمة التي تم اتخاذها، كما كان هناك تواصل مع هيئة الإعلام والاتصالات بهذا الشأن، والتي أشادت بحرص السيد الوزير على تسهيل مهمة الملاكات الإعلامية والصحفيين .

إننا نؤكد إن السيد وزير الداخلية يشدد على دعم الأسرة الصحفية، كونها خير سند وعون للقوات الأمنية في مختلف المجالات والظروف.