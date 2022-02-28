انت الان تتابع خبر توضيح جديد من الاتحاد الكروي بعد رفع الحظر الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال درجال في مؤتمر صحفي أقيمَ اليوم في مقرّ الاتحاد، إن "نجاح الاتحاد بكسبِ قرار رفعِ الحظر جاءَ بدعمٍ مباشرٍ من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إضافةً إلى دعمِ وإسنادِ الاتحادِ الآسيوي والاتحاداتِ العربيّة الشقيقة، ورئيس اتحاد مجلس التعاون الخليجي والإعلام الرياضي، وكذلك الدور البارز للجماهير الرياضيّة التي عكست الصورةَ الحضاريّة في المبارياتِ الدولية الوديّة التي أقيمت في البصرة وكربلاء وأربيل".وأضاف، أن "دور رئيس اتحاد غربي آسيا، الأمير على بن الحسين، بنقلِ نهائي بطولة غرب آسيا للشباب وإقامتها في ملعب المدينة، كان الخطوةَ الأولى بقرارِ رفع الحظر، لحقتهُ موافقةُ الاتحاد الدولي على إقامةِ مُباراة أوغندا الوديّة في بغداد، وخلال ساعاتٍ كان هناك مؤشرٌ ايجابي بالنسبةِ لنا على موافقةِ الاتحاد الدولي على خوضِ المُباراة المُقبلةِ أمام الإمارات في التصفيات".

وتابعَ رئيس الاتحاد، "طلبنا بأن تكون مواجهةُ منتخب الامارات في تصفياتِ كأس العالم في العاصمة بغداد كنا واثقين من موافقةِ الاتحاد الدولي عليه من خلال التقارير التي تسلمناها بوقتٍ مبكرٍ والتي كانت توضح لنا إشاراتٍ ايجابية تطمئن اتحادنا بضرورةِ اختيار ملاعب العاصمةِ بغداد لاستضافةِ المباراة".



وأكدَ درجال، أنه "ستتم دعوةُ رئيسي الاتحادين الدولي جياني انفانتينو والآسيوي سلمان بن إبراهيم، فضلاً عن عددٍ من رؤساءِ الاتحادات الأخرى وبعض الشخصيات لمُباراة الإمارات في تصفياتِ كأس العالم، كاشفاً عن عدم وجود أي اشتراطاتٍ من قبل الاتحادِ الدولي بخصوصِ مُباراة منتخبنا، والقرارُ جاءَ بعد قناعةِ الفيفا بقدرة العراق على تنظيمِ المباراة، وهمّنا النجاحُ فيها لنؤكدَ للجميع أن العراق قادرٌ على استضافةِ المُباريات الدوليّة، وان عودة المبارياتِ إلى العاصمةِ بغداد هو استحقاقٌ طبيعي".

وعن التحضيراتِ، نوهَ درجال: "نحن مقبلون على عملٍ كبيرٍ لتغيير عملِ منظومةِ اتحاد الكرة، ودراسة واقع الكرة، وستتم دعوةُ عدد من الشخصيات لمناقشةِ استراتيجية وعمل منظومةِ الاتحاد قبل الشروعِ بتطبيقها على أرضِ الواقع".

وباركَ وزيرُ الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، "رفعَ الحظر الدولي عن ملاعبنا، وصدور قرارِ الاتحاد الدوليّ بإنصافِ جمهورنا وتحديد ملعبِ المدينةِ في العاصمةِ بغداد لاستضافةِ مُباراة منتخبنا الوطني وشقيقه الإماراتي في الرابع والعشرين من الشهر المُقبل لحسابِ تصفياتِ كأس العالم ٢٠٢٢، كما هنأ الجماهيرَ العراقيّة بمناسبةِ استضافة العاصمة الحبيبة بغداد المباريات الدوليّة بعد غياب دامَ ٢١ سنةً".

